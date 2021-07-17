تصريح «غير لائق» يعكّر علاقات كوريا الجنوبية واليابان

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها استدعت السفير الياباني، اليوم السبت، بعد تصريح «غير لائق» إزاء الرئيس مون جاي-إن واجتماعه المحتمل مع رئيس الوزراء الياباني خلال أولمبياد طوكيو.

ويناقش البلدان حاليا تنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال الألعاب الأولمبية لتحسين العلاقات المتوترة منذ سنوات بسبب خلافات تاريخية.

وأفاد التلفزيون الكوري الجنوبي أن دبلوماسيا يابانيا، لم يحدده، سخر بعبارات نابية من تعبير الرئيس مون جاي-إن عن تطلعه للقاء رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا. وقال الدبلوماسي الياباني: إن طوكيو «ليس لديها مساحة للاهتمام بالعلاقات مع سيئول» حاليا.

تفاعل السفير الياباني مع تقرير التلفزيون ونسب التصريحات إلى نائبه هيروهيسا سوما، وقال إن الأخير استعمل كلمات «غير مناسبة بتاتا».

وأضاف السفير كويتشي أيبوشي في بيان: «وجهت إنذارا شديد اللهجة لنائب السفير سوما».

وفي تصعيد للموقف، طالب نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون بفرض عقوبات على صاحب التصريح.

واعتبر، خلال لقائه السفير الياباني، أن مثل تلك التصريحات «تمسّ بشدة» بمساعي تحسين العلاقات بين البلدين ويجب «اتخاذ إجراء مناسب بإزائها»، وفق ما أفادت الخارجية الكورية الجنوبية.

والعلاقات بين طوكيو وسيئول تثقلها نزاعات قديمة موروثة من الفترة التي كانت فيها شبه الجزيرة مستعمرة يابانية (1910-1945).