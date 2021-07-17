هذه الدولة العربية تواجه تفشياً كبيراً لكورونا

ليست الدول العربية بمنأى عن التفشي الملحوظ لفيروس كورونا المستجد الذي سجل في العديد من دول العالم.

فبعد أن أطلقت تونس نداء استغاثة إثر تفشي الفيروس، ها هي وزارة الصحة في العراق تؤكد، اليوم السبت، أنها تواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر قوله: «نواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا وحالات الإصابة الشديدة بكورونا أكثر مما كانت في السابق».

ولفت المتحدث إلى أن «العراق، مثل بقية الدول الأخرى، يواجه منعطفاً وبائياً خطيراً، ونحتاج إلى وقفة جادة لمواجهة التحديات الكبيرة من خلال تكثيف التوعية».

وأشار الدكتور البدر إلى أن «وزارة الصحة، وخلال اجتماع للجنة الأمر الديواني المكلفة بمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا، رفعت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن المرحلة المقبلة لمواجهة كورونا».

ودعا إلى «ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكذلك أخذ اللقاحات».

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 44 حالة وفاة و8336 إصابة و7805 حالات شفاء.