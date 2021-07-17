دولة آسيوية تسجل عدداً قياسياً من وفيات كورونا اليومية

تتسارع في الآونة الأخيرة وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم رغم إعادة فرض القيود والإغلاق وحملات التطعيم المكثفة.

من بين هذه الدول، سجلت ماليزيا، اليوم السبت، رقماً قياسياً جديداً في عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 الناجمة عن الإصابة.

وأحصت ماليزيا 138 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وسجلت وزارة الصحة أيضاً 12528 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 وهو أقل من الرقم القياسي الذي سجل يوم الخميس وبلغ 13215.