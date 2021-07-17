إخلاء منطقة في ألمانيا بعد انهيار سد

تم إجلاء سكان بلدة أوبهوفن من منازلهم بعد انهيار سد في منطقة هاينزبرج، غربي ألمانيا.

وظل الوضع متوترا حتى وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بحسب بيان صادر عن البلدة القريبة من الحدود الهولندية.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الناجم عن انهيار السد على نهر رور الذي يتدفق من ألمانيا عبر هولندا وبلجيكا.

وتوقع عمدة مدينة فاسنبرج، مارسيل ماورر، في تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا أن إغلاق بوابات التحكم في تدفق المياه على الجانب الهولندي قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه.

وبحسب مسؤولين في فاسنبرج، لم تحدث رغم ذلك أي مشكلات خلال الليل وكانت مستويات المياه مستقرة.

وشمل إجراء الإجلاء الذي بدأ ليلة أمس نحو 700 شخص.

وحذر مسؤولون السكان في منطقتين أخريين مجاورتين من إمكانية إجلائهم أيضا.