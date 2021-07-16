الجيش السوداني يتصدى لهجوم إثيوبي في «القضارف»

الخرطوم (الاتحاد)

تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات إثيوبية أمس الأول، على منطقة «جبل طيارة» شمال بولاية «القضارف» شرقي السودان. وبحسب وسائل إعلام سودانية، تصدت القوات المسلحة السودانية للقوات الإثيوبية التي نفذت الهجوم على بعد 2 كيلو متر من منطقة «شرق سندي» لإسناد المزارعين الإثيوبيين بـ«الفشقة الصغرى». ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة أن القوات السودانية دحرت القوات المهاجمة، وكبدتها خسائر فادحة، وأنها فرت هاربة إلى داخل الأراضي الإثيوبية.

وأواخر العام الماضي، أعلن السودان أنه بسط سيطرته على كل الأراضي السودانية في المنطقة.

وفي المقابل، تقول إثيوبيا إن السودان استغل انشغال أديس أبابا في صراع «تيجراي»، و«احتل أرضاً إثيوبية ونهب ممتلكات» حسب وصف أديس أبابا.