الجيش اليمني يستكمل تأمين المواقع المحررة في «رحبة»

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

كبد الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية في جبهتي «المشيريف» و«ماهلية» جنوب غرب مأرب.

وأكد مصدر ميداني أن مجموعة من عناصر الميليشيات الإرهابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة «المشيريف»، إلا أن قوات الجيش كانت لهم بالمرصاد وأفشلت الهجوم، وأوقعت المهاجمين ما بين قتيل وجريح، مشيراً إلى أن قوات الجيش والقبائل مستمرون في تقدمهم الميداني، وعازمون على تحرير مديرية «ماهلية» وصولاً إلى محافظة البيضاء.

وفي السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي كانت قادمة من منطقة «قانية» في محافظة البيضاء، وتدميرها بمن فيها.

إلى ذلك، دكت مدفعية الجيش أمس، مواقع وتجمعات الميليشيات في مواقع متفرقة جنوب غرب مأرب وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

في غضون ذلك، قال قائد جبهة مراد العميد الركن حسين الحليسي، إن قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلي القبائل استكملت تأمين المواقع الاستراتيجية المحررة في مديرية «رحبة» وأطراف مديرية «ماهلية» جنوب غرب محافظة مأرب.

وأضاف الحليسي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: أن «قوات الجيش تعمل حالياً على تطهير المواقع المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الحوثية بكثافة في الجبال والطرقات الرئيسية والفرعية».

وأكد العميد الحليسي، أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح وأسير، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، مشيراً إلى أن المعركة مستمرة ولن تتوقف حتى دحر العدو الحوثي من كل شبر في المحافظة.

ووجه العميد الحليسي، رسالة تحذير إلى الأهالي في مناطق سيطرة الميليشيات، قائلاً «نقول لإخواننا الذين يدفعون بأولادهم لقتالنا، نحن لم نعتدي على أحد ونحن مجبورين على أن ندافع عن كرامتنا وأعراضنا، ونحذّركم من مغبّة المشاركة في جرائم هذه العصابة السلالية الدموية».

مبادرة محلية لشق «شريان إمداد» جديداً لتعز

تعمل جرافات على شق طريق بين الجبال يأمل القائمون عليه في أن يصبح شرياناً رئيسياً لمدينة تعز المحاصرة من ميليشيات الحوثي الإرهابية ويصلها بمدينة عدن. وبدأ العمل بمشروع طريق «زريقة الشام» بمبادرة محلية منذ 6 أشهر، ويعتمد المشروع على تبرعات من رجال أعمال. وينطلق الطريق من مديرية الشمايتين في تعز مروراً بلحج حتى يصل إلى البريقة في عدن. وهناك طريق آخر، طريق «هيجة العبد»، عند منحدر جبلي مع منعطفات ضيقة يصل تعز بالعالم الخارجي، لكن سلوكه صعب وينطوي على مخاطر. وطريق «هيجة العبد» هو الوحيد الذي لا يخضع لسيطرة الحوثيين، وهو شريان الحياة الرئيسي لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2015 من الشمال والشرق والغرب، والطريق الوحيد الذي

يربط المدينة بمناطق الحكومة اليمنية.وتوقفت الحركة تقريباً في طريق «هيجة العبد»، وفق سكان، بسبب السيول ووعورة الطريق.

وتعز هي إحدى أكثر المدن تأثّراً بالحرب منذ بداية النزاع في منتصف 2014. وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويسكنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن الحوثيين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر. وأوضح المنسق العام لمشروع الطريق الجديد الشيخ عبدالله عبده المحمدي أن هذا الطريق له أهمية بالغة على المستويات كافة، مشيراً إلى أنه سيخفف الكثير من معاناة الأهالي. وتكمن أهمية الطريق في أنه سيكون بشكل مستقيم ويمر عبر واد لا عبر طرق وعرة. وأكد مسؤول الرقابة الفنية في طريق «زريقة الشام» المهندس وائل المعمري أن شريان تعز الجديد سيكون هذا الطريق الحيوي الاستراتيجي، موضحاً أن أهميته تكمن في أنه الطريق الأمثل من حيث طول المسار والانسيابية والموقع الجغرافي. وسيتجاوز مسار الطريق 182 كيلومتراً، بحسب المعمري الذي أوضح قائلاً: «نشق هذا الطريق في زمن الحرب، الطريق يتم تمويله عبر مساهمة مجتمعية من مؤسسات خيرية داعمة وفاعلي الخير وفئات مجتمعية».