قرقاش يُشيد بتضحيات القوات المسلحة في تحرير عدن

أبوظبي (الاتحاد)

أثنى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على القوات المسلحة الإماراتية وتضحياتها لتحرير العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكداً أن الأداء الباسل لجيش الإمارات يبقى محفوراً في الذاكرة. وقال معاليه، في تغريدة على موقع تويتر: «في ذكرى عملية السهم الذهبي وتحرير عدن، نستذكر تضحيات قواتنا المسلحة ودورها المشرف ضمن التحالف العربي، طلائع التحرير أشرقت في ذلك اليوم، وأداء جيشنا الباسل وشجاعته ستبقى عبارات محفورة في الذاكرة»، وأضاف معاليه: «رحم الله شهداء الوطن الأبرار وتغمدهم جميعاً بواسع مغفرته، وأسكنهم فسيح جناته». ونشر معالي أنور قرقاش، في تغريدة أخرى، صورة لشهداء الإمارات مرفقاً معها الآية الكريمة «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون».