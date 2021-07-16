العراق: الكاظمي يعلن اعتقال قتلة الناشط هشام الهاشمي

هدى جاسم (بغداد)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، أنه أوفى بـ«وعده» الذي قطعه لأسرة الخبير الأمني البارز هشام الهاشمي، الذي اغتيل أمام منزله وسط بغداد قبل أكثر من عام.

وأعلن الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر اعتقال المتورطين بقتلة الهاشمي، وقال: «وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد».

وأضاف الكاظمي في تغريدته قوله: «قبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء».

وقُتل الهاشمي (47 عاماً) الباحث المتخصص في قضايا الحركات المقاتلة، في 6 يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في العاصمة بغداد.

وكان الباحث الناشط في المجتمع المدني قد تبنى موقفاً قوياً لصالح الاحتجاجات التي طالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي ونددت بالهيمنة الإيرانية على القرار السياسي في العراق. وتعهد الكاظمي خلال زيارة أجراها لمنزل الهاشمي بعد يومين من اغتياله بالقصاص من القتلة لتنفيذهم «الجريمة الجبانة».

واغتيل عشرات من المعارضين العراقيين منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2019، والتي أسفرت عن مقتل 600 شخص على الأقل وإصابة 30 ألفا، فيما تعرض عشرات للخطف لفترة وجيزة.