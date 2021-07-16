بايدن ينتقد التضليل بشأن كورونا واللقاحات

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا المستجد واللقاحات المضادة له.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض متحدثاً عن من ينشرون معلومات مضللة "إنهم يقتلون الناس. الوباء الوحيد الذي لدينا هو بين غير المطعمين. وهم يقتلون الناس".

وكان بايدن يشير إلى معلومات أفادت أن أغلب من يموتون من الإصابة بالوباء هم من غير المطعمين، وفقاً لما أعلنه مسؤولون أميركيون.

تحمل الحكومة الأميركية مسؤولية إحجام البعض عن تلقي اللقاح إلى المعلومات الخاطئة التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت روشيل والينسكي، رئيسة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، من هذه المخاطر قائلة: "هذا سيصبح وباء لغير المطعمين".

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت خلال الأيام القليلة الماضية 26 ألف إصابة يومية جديدة في المتوسط، ما يعني زيادة بنسبة 70 % تقريباً مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب كوفيد-19 سيرتفع. كما سيزداد متوسط عدد الوفيات المبلغ عنها أسبوعياً.

وقالت والينسكي "نشهد تفشي حالات في أجزاء من البلاد ذات معدلات تطعيم منخفضة"، مضيفة أن المناطق التي يتم فيها تطعيم المزيد من الأشخاص بشكل كامل تشهد وضعاً أفضل بكثير.

وأوضحت والينسكي قائلة: "قلقنا الأكبر هو أننا سنستمر في رؤية حالات يمكن تفادي وقوعها ودخول مستشفيات، ووقوع وفيات، للأسف، بين غير المطعمين".

وحثت والينسكي الجميع مرة أخرى على تلقي اللقاح، مبينة أنه سيساعد على مقاومة سلالة "دلتا" المعدية بشكل خاص والتي تسود منذ فترة وجيزة في الولايات المتحدة.