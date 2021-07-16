انتهاء مهمة حلف الناتو العسكرية في أفغانستان

أفادت مصادر دبلوماسية وعسكرية بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنهى مهمته العسكرية في أفغانستان بعد ما يقرب من عقدين من الزمان.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن تلك المصادر قولها إن القوات الأجنبية التي لا تزال في البلاد، كالقوات الأميركية، بعد رحيل معظم جنود قوات الناتو، تخضع فقط للتسلسل القيادي الخاص بدولها.

ويعني ذلك أن العملية العسكرية التي كان يقوم بها التحالف قد انتهت.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن قرار عدم الإعلان رسميا عن انتهاء المهمة العسكرية مرتبط بحقيقة أن خطة العمليات لا تزال سارية بشكل رسمي.

وكان انسحاب القوات في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن قد بدأ في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

في فبراير عام 2020، وقعت واشنطن اتفاقا مع حركة طالبان. ألزم الاتفاق الولايات المتحدة بسحب جميع القوات الدولية بحلول الأول من مايو 2021.

وفي مقابل خروج القوات، تعهدت طالبان بمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة أو فرد ضد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

كما التزمت طالبان بالدخول في مفاوضات سلام مع الحكومة. وبدأت في سبتمبر عام 2020.