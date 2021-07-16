تحديد السلالة المسؤولة عن وفيات كورونا في أميركا

أعلن مسؤولون أميركيون، اليوم الجمعة، سلالة فيروس كورونا المستجد المتحورة المسؤولة عن الوفيات في أنحاء الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون إن سلالة "دلتا" من كوفيد-19 شديدة العدوى، التي اكتشفت لأول مرة في الهند والتي تهيمن الآن على حالات الإصابة حول العالم، تدفع إلى زيادة في حالات الوفيات بالمرض في أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت روشيل ولنسكي مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال إفادة صحفية، إن حالات الإصابة بكوفيد-19 ارتفعت 70 بالمئة على مدى الأسبوع المنصرم وارتفعت الوفيات بنسبة 26 بالمئة وحدثت أغلب الارتفاعات في مقاطعات معدلات التحصين فيها دون المتوسط.

وأضافت "أصبح هذا وباء بين غير المحصنين".