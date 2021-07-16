أميركا تبدأ مبادرة لتوفير لقاحات كورونا لدول فقيرة

قال مسؤولون أميركيون وتحالف "جافي" للقاحات، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستبدأ تنفيذ مبادرة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لنحو 50 دولة فقيرة.

ومن المقرر أن تتلقى تلك الدول في القارة الأفريقية 25 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 تبرعت بها الولايات المتحدة. وستصل الشحنات الأولى إلى بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا خلال الأيام المقبلة.وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم 80 مليون جرعة لقاح صُنعت في الولايات المتحدة لدول في العالم لحماية الأشد عرضة للخطر، ووقف انشار فيروس كورونا.

وقالت جايل سميث منسقة التعافي من كوفيد-19 والصحة العالمية في وزارة الخارجية الأميركية، في بيان «بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي وكوفاكس، تفخر الولايات المتحدة بأن تتبرع بخمسة وعشرين مليون لقاح مضاد لكوفيد-19 لتسع وأربعين دولة أفريقية. إدارة بايدن ملتزمة بقيادة الجهود العالمية للتصدي للجائحة من خلال تقديم لقاحات آمنة وفعالة للعالم».

وأضاف البيان أن قرابة مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» ستُقدم إلى بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا في الأيام المقبلة. وتابع أن باقي اللقاحات سيتم شحنها في الأسابيع المقبلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إن أفريقيا سجلت زيادة بنسبة 43 في المئة في وفيات كوفيد-19 الأسبوع الماضي مع زيادة الإصابات والحالات التي تستدعي دخول المستشفيات، فيما تواجه دول القارة نقصا في الأكسجين وأسرة الرعاية المركزة.

وقال سترايف ماسييوا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إن التبرع الأميركي لتسع وأربعين دولة موضع تقدير «خاصة في هذه اللحظة التي نشهد فيها الموجة الثالثة (من كوفيد-19) في عدد من الدول الأفريقية».

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إلى تطعيم عشرة في المئة على الأقل من الأشد عرضة للخطر في كل دولة، بما في ذلك الأطقم الطبية وكبار السن، بحلول سبتمبر المقبل.

وحتى الآن، أرسل برنامج «كوفاكس» لمشاركة اللقاحات 121 مليون جرعة إلى 136 دولة معظمها منخفضة ومتوسطة الدخل، وهو عدد يقل بكثير عن هدف البرنامج الأصلي.