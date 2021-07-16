السجن 20 عاماً في هولندا لسوري أُدين بجرائم حرب

أصدرت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، حكماً بسجن رجل سوري لمدة 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم حرب لدوره في إعدام جندي من القوات النظامية في سوريا.

وقال القضاة إن أحمد الخضر، وكنيته أبو خضير، كان عضواً في جبهة النصرة المتشددة المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا.

وخلصوا إلى أنه أمكن سماع صوته في تسجيل يصور إعدام جندي سوري أسير وملطخ بالدماء بإطلاق الرصاص عليه على ضفاف نهر الفرات في 2012.