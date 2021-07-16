العثور على طائرة الركاب الروسية المفقودة في سيبيريا

قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم العثور على طائرة ركاب روسية من طراز أنتونوف إيه.إن-28 كانت اختفت من على أجهزة الرادار في وقت سابق اليوم الجمعة في سيبيريا، وذلك بعد هبوطها هبوطا حادا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها إن كل الركاب على متن الطائرة وعددهم 17 على قيد الحياة.