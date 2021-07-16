أبو الغيط يبحث مع جوتيريش التطورات الإقليمية

بحث أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية -على هامش زيارته إلى نيويورك - مع انطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة التطورات الاقليمية وسبل تنسيق المواقف بخصوصها.

وافاد بيان وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم بأنه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا أكد أبوالغيط دعم الجامعة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من خلال مبعوثها يان كوبيتش للخروج بنتائج إيجابية من الحوار السياسي الليبي مع التشديد على أهمية التزام جميع الأطراف بعقد الانتخابات في موعدها المقرر وهو 24 ديسمبر المقبل، وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية للاضطلاع بمهامها في هذا الخصوص.

وقال البيان إن المحادثات تطرقت كذلك إلى تطورات الوضع في لبنان على اثر اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة حيث كان هناك توافق بين الجانبين على مايمثله هذا الاعتذار من ناقوس خطر للوضع في لبنان والذي يتجه من سيء إلى أسوأ.

وأعرب ابوالغيط عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة اللبنانيين على عبور تلك الأزمة التي تعد الأخطر منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول كذلك تطورات التعامل مع ملف سد النهضة حيث أكد أبوالغيط موقف الجامعة العربية الثابت في دعم مطالبات مصر والسودان بضرورة التوصل الى اتفاق قانوني ملزم يحول دون تفرد الطرف الاثيوبي بملء وتشغيل سد النهضة دون موافقة دولتي المرور والمصب.

و أثنى أبوالغيط على قيام الأمم المتحدة بتوفير الدعم الفني للاتحاد الإفريقي لتمكينه من الاضطلاع بالمهمة الموكلة إليه في الإشراف على المفاوضات.









