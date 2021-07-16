إخلاء فنادق بعد حريق هائل في جزيرة باليونان

تم إخلاء العديد من الفنادق والمساكن في جزيرة "ساموس" اليونانية، في إجراء احترازي، بسبب حريق هائل، بينما

تواجه البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة في فصل الصيف.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن منطقة "أجيوس فانوريوس" في الساحل الشمالي من الجزيرة، كانت الأسوأ تضررا.

وتحتدم حرائق منذ منتصف نهار أمس الخميس، ومازالت أجهزة الإطفاء تكافح للسيطرة على الحرائق، بمساعدة مروحيات وطائرات خاصة وأعداد كبيرة من رجال الإطفاء.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة غير الموسمي في اندلاع العديد من الحرائق في اليونان، حيث فاقم ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية المشكلة في الكثير من الأماكن.

ووردت أنباء عن اندلاع 51 حريقا في الغابات والأدغال خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته إدارة الإطفاء اليونانية، في تغريدة لها صباح اليوم الجمعة.

وتضررت جزيرة "ساموس"، بشرق بحر "إيجه" بشكل خاص بسبب حرائق في فصل الصيف، على مدى الأعوام الـ20 الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "تو بروتو ثيما" اليونانية.