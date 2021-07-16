فرنسا تستضيف مؤتمراً دولياً جديداً لدعم لبنان

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا جديدا حول لبنان الشهر المقبل في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، وذلك بهدف مساعدة اللبنانيين في خضم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه بلادهم، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الجمعة.

ويأتي هذا الإعلان بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن ماكرون سينظم المؤتمر في الرابع من أغسطس بالتعاون مع الأمم المتحدة "استجابة لحاجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم"بحسب قناة"فرنسا 24".

وكان الرئيس الفرنسي استضاف في أغسطس الماضي مؤتمرا أمميا عقب الانفجار المروّع الذي دمرّ مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة، في الرابع من نفس الشهر، حشد خلاله نحو 250 مليون يورو من التعهدات.













