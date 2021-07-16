روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بداية الجائحة

سجلت روسيا، اليوم الجمعة، 799 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة، واليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

وتواجه روسيا زيادة في حالات الإصابة أنحت السلطات باللوم فيها على سلالة دلتا الأشد عدوى وبطء وتيرة التطعيم.

وأعلن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضاً تسجيل 25704 إصابات جديدة في أنحاء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال إن العدد الرسمي للإصابات بلغ الآن خمسة ملايين و907999. بينما ارتفعت الوفيات إلى 146868.



