بتوقيع السيسي.. وثيقة إطلاق مشروع عملاق لتنمية الريف المصري

شعبان بلال (القاهرة)

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

وقال الرئيس السيسي في وثيقة إطلاق المشروع:"مستعينا بالله، واثقا في قدرات وطننا الغالي، مؤمنا بإرادة شعبنا العظيم في مواجهة التحديات، ويقينا بأن هذا الشعب يستحق الحياة الكريمة التي تليق بما قدم من تضحيات، وما واجه من تحديات وما تحمل من صعوبات لتظل مصرنا عزيزة أبية ".

وتابع :"أعلن انطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري وحياة كريمة، ليكون علامة مضيئة وسًنة حسنة في مسيرة الأمة المصرية، ودائما بقوة وإرادة شعبها ستحيا مصر ".

وألقى الرئيس المصري، أمس الخميس، كلمة في احتفالية إطلاق مشروع تنمية الريف المصري مبادرة حياة كريمة والتي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي بمشاركة عدد كبير من شخصيات الدولة.

وتسعى مبادرة "حياة كريمة" في مصر، لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع: "المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة"، كما تهدف للقضاء على "الفقر متعدد الأبعاد"، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه.