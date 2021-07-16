عشرات القتلى ومئات المفقودين في فيضانات ألمانيا

قالت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، إن حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت ألمانيا، أمس الخميس ارتفعت بشكل كبير.

وذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا (إيه.آر.دي) أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا زادت إلى ما لا يقل عن 81.

وقالت شرطة مدينة "كوبلنتس" إن أكثر من ألف شخص مفقودون في منطقة "نوينار آرفايلر".

وتعتبر هذه الفيضانات أسوأ كارثة طبيعية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 59 شخصا، في حين باتت بعض القرى المنكوبة في غرب البلاد معزولة عن العالم.

وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمساعدة المتضررين من كارثة الفيضانات.

وفي ختام لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن بالبيت الأبيض، قالت ميركل عن سكان المناطق المتضررة "لن نتركهم وحدهم في هذه الساعة العصيبة والمروعة، وسنساعدهم أيضا فيما يتعلق بإعادة البناء".

وأوضحت ميركل أنها تتابع معاناة الناس عن قرب وأنها ظلت طوال اليوم تستعلم عن الوضع، مشيرة إلى أن اليوم كان يوم خوف على الحياة والممتلكات ويوم قلق ويأس، وقالت إن مئات الآلاف اضطروا إلى مشاهدة المنازل وهي تتحول إلى "أفخاخ موت".