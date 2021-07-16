قتيل وجرحى بإطلاق نار في تكساس

قتل شرطي أميركي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع في بلدة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت شرطة مقاطعة "لوبوك"، في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك، إنّ إحدى وحداتها تدخّلت إثر ورود بلاغ بشأن رجل مسلّح في مدينة "ليفلاند"، وما إن وصلت إلى المكان حتى تعرّضت لإطلاق نار من المسلّح الذي تحصّن داخل منزل.

وأضافت أنّ إطلاق النار أسفر عن إصابة أربعة من عناصرها بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطرة.

ونقلت صحيفة "لوبوك أفالانش" أنّ أحد هذين الجريحين توفي متأثراً بجروحه، مشيرة إلى أنّ الضحية هو قائد قوات التدخّل السريع في الشرطة.

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة تجنّب المكان.