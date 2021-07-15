الأردن: لا يمكن السكوت عن تدخلات إيران بالشؤون العربية

جمال ابراهيم (عمّان)

قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، إن إيران تلعب دوراً سلبياً تجاه الأمة العربية، وهناك تدخلات إيرانية في كثير من الدول، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.

وأضاف في رده أمس، على سؤال في مقابلة تلفزيونية حول إمكانية السماح للإيرانيين بزيارة مقامات الصحابة في جنوب الأردن أنه: «عندما تلعب إيران دوراً إيجابياً تجاه المنطقة العربية عندئذ سنفكر في موضوع السياحة الدينية إلى مناطق الجنوب التي تعتبر بالنسبة لهم مهمة جداً».

وأكد أن «الموقف الأردني تجاه إيران مرتبط بالموقف الإيراني، فاذا قاموا بدور إيجابي تجاه العالم العربي عندها لكل حادث حديث، ولكن لا يمكن أن نتعامل نحن مع إيران إذا ما استمرت بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية».