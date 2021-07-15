الكاظمي يبحث مع مسؤول أميركي التحضيرات للحوار الاستراتيجي

هدى جاسم (بغداد)

أجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس، مباحثات مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماجورك للتحضير لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي، أن الكاظمي استقبل أمس، ماجورك وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وبحسب البيان، تمت مناقشة آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطور العلاقة بين البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته، بالإضافة إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا.

ووفق البيان، ناقش الاجتماع الأوضاع الإقليمية والتأكيد على حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال.

إلى ذلك، أعلنت قوات الأمن العراقية أمس، صد هجوم لتنظيم «داعش» في محافظة كركوك شمالي البلاد. وقال مصدر أمني، إن «قوة مشتركة من الفوج الثالث للواء 56، والشرطة الاتحادية، تمكنت من صد تعرض لعناصر داعش ضد نقطة أمنية قرب بوابة ناحية الرياض جنوب كركوك». وأضاف، أن «التعرض أسفر عن إصابة مقاتل من الشرطة الاتحادية قبل أن يلوذ عناصر التنظيم بالفرار».

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على 8 عناصر إرهابية في كركوك، بينهم معالجون طبيون لجرحى عصابات «داعش».

وقالت خلية الإعلام في بيان صحفي أمس: إن «مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملياتها النوعية والاستباقية، بناء على معلومات دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية».