«طالبان» تقترح هدنة 3 أشهر مقابل تحرير 7 آلاف معتقل

عواصم (وكالات)

أعلن مفاوض حكومي أفغاني أمس، أن حركة «طالبان» اقترحت وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7 آلاف متمرد محتجزين في سجون أفغانستان في وقت أكدت باكستان أن الحركة المسلحة سيطرت على معبر حدودي رئيس.

وقال نادر نادري للصحافيين: «إنه طلب كبير»، مضيفاً أن المتمردين طلبوا أيضاً شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة. ولم يتضح بعد رد الحكومة على مقترح وقف إطلاق النار، ولا متى عرضته الحركة، علما بأنه يأتي فيما تسرع الولايات المتحدة وتيرة خروج جنودها واستكمال انسحابهم قبل 31 أغسطس.

وقال متحدث باسم «طالبان»، إنه على علم فقط بمقترح لوقف إطلاق النار لمناسبة عيد الأضحى.

وتأتي تصريحات نادري في وقت استخدمت قوات الحدود الباكستانية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من مئات الأشخاص حاولوا اجتياز معبر حدودي لدخول أفغانستان، وفق مسؤولين. وكانت السلطات الباكستانية أغلقت المعبر قبل يوم في أعقاب سيطرة متمردي «طالبان» على الجانب الأفغاني من الحدود في إقليم سبين بولداك، وتحقيقهم مزيداً من المكاسب منذ تسريع القوات الأجنبية خروجها من أفغانستان.

وأمس، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن المعبر الحدودي بات تحت سيطرة «طالبان».

وقال المتحدث باسم الوزارة زاهد حفيظ تشودري غداة سيطرة الحركة المتمردة على البلدة: «سيطروا على معبر سبين بولداك الحدودي».

وكان المسؤولون الباكستانيون قد أغلقوا الحدود أمس الأول، بعد أن سيطرت «طالبان» على سبين بولداك ورفع المتمردون رايات الحركة في البلدة. وقال مسؤول أمني في معبر شامان الحدودي على الجانب الباكستاني: «هذا الصباح (الخميس)، حاول حشد مؤلف من قرابة 400 شخص غير منضبطين يرغبون في المرور، عبور الحدود بالقوة، رموا حجارة ما أجبرنا على استخدام الغاز المسيّل للدموع». وأضاف أن قرابة 1500 شخص كانوا قد تجمعوا منذ أمس الأول، على الحدود بانتظار عبورها.

وقال مسؤول باكستاني آخر من حرس الحدود طلب أيضاً عدم ذكر اسمه: «أُرغمنا على ضربهم لأنه لم يكن بالإمكان السيطرة على الناس».

أوضح جماداد خان وهو مسؤول حكومي كبير في شامان أن الوضع حالياً تحت السيطرة. وأكد مصدر من «طالبان» أن مئات الأشخاص كانوا قد تجمعوا أيضاً في الجانب الأفغاني، أملاً في العبور إلى باكستان.

وقال «نجري محادثات مع السلطات الباكستانية، من المقرر عقد اجتماع رسمي بشأن فتح الحدود، ونأمل أن تُفتح خلال يوم أو اثنين».

وفي وقت لاحق أمس، قال أحد مسؤولي الحدود الباكستانيين إن المعبر سيُفتح اليوم الجمعة.

ويُعد المركز الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لطالبان إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة «طالبان» منذ عقود وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال.

ويُعتبر طريق سريع رئيس يربط الحدود بكراتشي العاصمة الاقتصادية لباكستان وميناؤها الشاسع المطل على بحر العرب، أساسيا لتجارة الهيروين في أفغانستان التي تدر مليارات الدولارات وكانت مصدراً مهماً لتمويل الحرب التي تشنها «طالبان» منذ سنين. ومعبر سبين بولداك كان الأخير ضمن النقاط الحدودية والموانئ الداخلية التي سيطر عليها المتمردون في الأسابيع الأخيرة، في وقت يسعون لخنق العائدات التي تحتاج لها كابول بشدة وفي نفس الوقت لملء خزائنهم.

وقالت المحاضرة في الجامعة الأميركية بأفغانستان موسكا دستغير إن مقترح «طالبان» لوقف إطلاق النار هو على الأرجح محاولة من الحركة لترسيخ المواقع التي كسبتها بسرعة في الأسابيع الماضية.

وأضافت في تغريدة أن «وقفاً لإطلاق النار الآن من شأنه الحؤول من دون استعادة قوات الدفاع الأفغانية نقاطاً حدودية مهمة استولت عليها طالبان مؤخراً». وتابعت «اعتقد أن توقيت مقترح وقف إطلاق النار هذا يتعلق برغبتهم في ترسيخ نفوذهم على هذه المناطق». وأفرجت السلطات العام الماضي عن أكثر من 5 آلاف سجين من «طالبان» لدفع محادثات السلام، لكن المفاوضات فشلت حتى الآن في التوصل لأي حل سياسي، ويشير الهجوم الأخير لطالبان إلى أن المتمردين في طريقهم لتحقيق انتصار عسكري.

إلى ذلك، أعلنت السلطات المحلية عن توصل قوات الحكومة و«طالبان» بوساطة الشيوخ القبليين إلى اتفاق على وقف القتال في مدينة «قلعه نو»‎، مركز ولاية «بادغيس» شمال غربي البلاد. وأكد محافظ بادغيس، حسام الدين شمس، حسب قناة «طلوع نيوز»، أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم دخل حيز التنفيذ أمس، مضيفاً أن مسلحي «طالبان» انسحبوا من أطراف «قلعه نو»‎ والوضع الآن تحت سيطرة قوات الأمن. وشدد المحافظ على أن الحكومة تفي بالتزاماتها وتتوقع من «طالبان» أن تفعل نفس الشيء.