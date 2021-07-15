إحباط هجوم إرهابي في موسكو

موسكو (وكالات)

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها أحبطت مخططاً لتنفيذ هجوم إرهابي في مكان مزدحم بالعاصمة موسكو.

وأكدت الهيئة في بيان أصدرته أمس، أنها ألقت القبض على روسي كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة وسط حشد من الناس في موسكو في يوليو الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن عناصر الأمن اكتشفوا مخبأ سرياً للموقوف، وفيه مكونات لتصنيع عبوة ناسفة، بالإضافة إلى العثور في أجهزة اتصال كانت بحوزته على إرشادات لتصنيع العبوة ومراسلاته مع عناصر تنظيمات إرهابية دولية يتواجدون في سوريا. وذكرت هيئة الأمن الفدرالية أنه تم رفع دعوى قضائية بحق الموقوف وأن التحقيقات ما تزال مستمرة، من دون الكشف عن اسم المتهم.