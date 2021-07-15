نشر 10 آلاف جندي لمواجهة أعمال العنف في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ (وكالات)

ذكر وزير في حكومة جنوب أفريقيا أن الحكومة نشرت 10 آلاف جندي في الشوارع أمس، للمساعدة في وقف أعمال عنف ونهب مستمرة منذ أيام.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: «بحلول الصباح وصل عدد الجنود إلى 10 آلاف من 5 آلاف صباح الأربعاء».

إلى ذلك، خلّفت أعمال العنف التي تهز جنوب أفريقيا منذ نحو أسبوع 117 قتيلاً على الأقل، كما أعلنت الحكومة أمس، في تعديل للحصيلة السابقة التي بلغت 72 قتيلاً.

وقالت الوزيرة خومبودزو نتشافيني، إن المنطقة المحيطة بجوهانسبرغ هادئة إلى حد كبير، موضحة أن عدد القتلى بلغ 26، ليضاف إلى 91 قتيلاً تم إحصاؤهم في مقاطعة كوازولو-ناتال حيث بدأت أعمال العنف.