بايدن يلتقي المستشارة الألمانية في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الخميس، في البيت الأبيض.

والتقى بايدن وميركل في المكتب البيضاوي وأجريا محادثات منفردة لفترة قصيرة قبل بدء اجتماع يستمر لنحو ساعتين بحضور وفدي البلدين.

وفي أعقاب الاجتماع، يعقد بايدن وميركل مؤتمرا صحفيا مشتركا للرد على أسئلة الصحفيين.

كان بايدن أعلن، قبل اللقاء، أنه يتطلع إلى استقبال ميركل في البيت الأبيض، ووصف الشراكة بين البلدين بأنها «حديدية»، والمستشارة الألمانية بأنها صديقة لأميركا، معلنا عزم البلدين على التعاون معا من أجل التغلب على التحديات في السنوات القادمة.

كانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، استقبلت ميركل في وقت سابق اليوم بمقرها الرسمي، ودعتها إلى مأدبة إفطار.

وأكد الرئيس والمستشارة العلاقة الوثيقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، وأشارا إلى ضرورة استمرارها.

وقالت ميركل، لدى استقبالها في البيت الأبيض، إنها تقدر الصداقة للغاية، مضيفة «أنا أعرف ما فعلته أميركا من أجل تاريخ ألمانيا الحرة والديمقراطية».