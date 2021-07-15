حصيلة كبيرة لإصابات كورونا خلال 24 ساعة في بريطانيا

سجلت بريطانيا، اليوم الخميس، حصيلة كبيرة جداً لإصابات فيروس كورونا الجديدة المسجلة على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وأظهرت بيانات رسمية تسجيل 48553 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 بزيادة كبيرة عن 42302 إصابة رصدت أمس الأربعاء.

كما أحصت بريطانيا 63 وفاة مقارنة بـ49 رصدت أمس.

وتتزايد الإصابات اليومية في بريطانيا منذ ما يزيد على شهر بسبب المتحورة «دلتا» من الفيروس شديدة العدوى. لكن أحد أسرع برامج التطعيم في العالم أضعف فيما يبدو العلاقة بين الإصابات والوفيات.

كما أظهرت البيانات حصول 46.1 مليون شخص على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا و35.3 مليون على الجرعتين.