الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، إنه اعتذر عن مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون استمر 20 دقيقة.

وقال الحريري، للصحفيين بعد الاجتماع "واضح ما رح نقدر نتفق مع فخامة الرئيس. ولذلك، قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد".

وأوضح الحريري، في تصريح مقتضب عقب لقائه الرئيس اللبناني "طلب الرئيس تعديلات بالتشكيلة وتناقشنا بالأمور المتعلقة بالثقة. والواضح أن الموقف لم يتغير ولا قدرة على التفاهم وقدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة".

كان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.