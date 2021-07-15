وفاة صحفي هولندي شهير متأثراً بإطلاق النار عليه

توفي الصحفي الهولندي الشهير بيتر ار دي فريس متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد إطلاق النار عليه هذا الشهر في مدينة امستردام، وفقاً لما ذكرته أسرته اليوم الخميس.

كان الصحفي الشهير، المتخصص في متابعة أخبار الجريمة، أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه في وضح النهار في وسط أمستردام الأسبوع الماضي.

ويعد دي فريس، البالغ من العمر 64 عاماً، من أبرز الصحفيين في مجال الجريمة في هولندا، وعادة ما كان يظهر كمتحدث عن الضحايا أو الشهود في المحاكمات.

ويشار إلى أن دي فريس كان أحد المقربين للشاهد الرئيس في محاكمة كبيرة مستمرة حالياً ضد الجريمة المنظمة في هولندا.