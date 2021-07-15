روسيا تسجل قفزة غير مسبوقة بوفيات كورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا عتبة الـ25 ألفاً مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء بلغت 791 حالة.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، عن تسجيل 25293 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل ارتفاعاً حاداً بعدد الإصابات مقارنة باليوم السابق 23827 إصابة، توزعت الإصابات الجديدة على الأقاليم الروسية ، حيث تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء 5237 إصابة/ والمناطق المجاورة للعاصمة / 2444 إصابة/ بالاضافة الى وفاة 101 شخص وتماثل 7855مريضا للشفاء.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 791 وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا /مقابل 786وفاة أمس/ ما يمثل أعلى حصيلة وفيات منذ بداية الجائحة مع تماثل 21493 مريضاً للشفاء من كورونا في البلاد منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و882 ألفاً و295 إصابة مؤكدة، منها 146 الفا و 69 حالة وفاة وخمسة ملايين و278ألفاً و976 حالة شفاء. وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما دفع عدداً من أقاليم البلاد، على رأسها موسكو، إلى فرض التطعيم الإلزامي لبعض الفئات الاجتماعية، وخاصة للعاملين في مجال الخدمات.