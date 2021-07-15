إندونيسيا ترخص الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

أعلن بيني لوكيتو رئيس هيئة تنظيم الغذاء والدواء في إندونيسيا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إنه تم منح

الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوكيتو القول إنه سوف يتم إعطاء اللقاح لمن يبلغون من العمر 12 عاماً فأكثر.

ويشار إلى أن نسبة فعالية لقاح فايز تبلغ 100% لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً، 95.5% لمن يبلغون 16 عاما فأكثر.

وقد سجلت إندونيسيا أمس الأربعاء أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي زيادة قياسية يومية، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشيا قويا في إصابات كوفيد19- مما شكل ضغطا كبيرا على

المستشفيات.

وبذلك، يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 2.7 مليون حالة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الإندونيسية.





