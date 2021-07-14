الجيش اليمني يحرر مديرية «رحبة» في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حقق الجيش اليمني، مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية أمس، انتصارات كبيرة في جبهة «رحبة» جنوب غرب محافظة مأرب، وسط انهيارات وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وحرر الجيش اليمني مركز مديرية «رحبة» جنوب بعملية عسكرية وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأوضح مصدر عسكري أن هجوما مباغتاً شنه الجيش اليمني ومقاتلو القبائل، انطلاقا من مواقع تمركزهم في جبهة «جبل مراد» على مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية في مديرية «رحبة».

وأكد المصدر أن العملية أسفرت عن تحرير مناطق شاسعة من مديرية «رحبة» بما فيها مركز المديرية بشكل كامل بعد فرار المجاميع الحوثية من المناطق المستهدفة بالهجوم.

وأضاف أن المواجهات أسفرت أيضاً عن مقتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي ووقوع نحو 15 عنصراً آخرين في قبضة مقاتلي القبائل بعد فرار مشرفيهم، مؤكداً أن مجاميع من الميليشيات سلمت نفسها للجيش في أطراف المديرية بعد أن تركتها قيادات الميليشيات ولاذت بالفرار باتجاه محافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق واسعة ومرتفعات إستراتيجية، ومنها مناطق «معين ومضرة وبقثة والعيارات والطرة» وغيرها من المواقع المهمة.

كما حرر الجيش اليمني ومقاتلو القبائل عددا من المواقع في جبهة «المشجح» وألحقوا بالعدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشار مصدر عسكري إلى أن الجيش أحبط هجمات انتحارية للميليشيات الإيرانية في جبهتي «الكسارة وصرواح» وأجبروها على التراجع والفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وبالإضافة إلى ذلك، تكبّدت الميليشيات خسائر أخرى في الأرواح والعتاد بقصف لمدفعية الجيش وبغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات وتجمعات معادية في مواقع متفرقة على امتداد مسرح العمليات القتالية ومنها تدمير سلاح مدفعية وعيار و3 أطقم قتالية.

بدوره، أشاد وكيل أول وزارة الداخلية اليمنية اللواء الركن، محمد سالم بن عبود بالانتصارات الميدانية والعسكرية الكبيرة، التي أحرزه الجيش ومقاتلو القبائل أمس، وتحريرهم عدة مواقع مهمة.

ووجه اللواء ابن عبود الأجهزة والوحدات الأمنية، بتأمين مركز مديرية «رحبة»، والمناطق المحررة بالمديرية. ودعا وكيل وزارة الداخلية أولياء الأمور في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات إلى عدم الزج بأبنائهم في محارق الموت والهلاك.وفي الضالع صدت وحدات عسكرية من القوات المشتركة هجوماً لميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في جبهات شمال غرب المحافظة.

وأفاد مصدر ميداني بأن الميليشيات الحوثية حاولت التقدم تحت تغطية نارية كثيفة باتجاه مواقع «بتار وقليعة» بجبهة «المشاريح»، لكنها منيت بخسائر في الأرواح والعتاد أثناء التصدي لمحاولاتها.

وتأتي المحاولة الحوثية هذه بعد يوم واحد من إحباط محاولة مماثلة نفذتها الميليشيات باتجاه مواقع «صبيرة الجب، بتار، قروض حبيل يحيى، والثوخب»، شمال غرب المحافظة.

مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية في اليمن

صوّت مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية في اليمن.

وفي وقت سابق أمس، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اختيار الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرغ، لشغل منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن جريفث، الذي أنهى مهامه آخر يونيو الماضي.

ويتطلب تعيين المبعوثين الخاصين للأمين العام موافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

ويشغل جروندبرغ منصب سفير الاتحاد الأوربي إلى اليمن منذ مطلع سبتمبر 2019، وتولى سابقاً رئاسة بعثات المفوضية الأوروبية في القاهرة وإسرائيل.

كما ترأس مجموعة العمل في المجلس الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط ومنطقة الخليج خلال رئاسة السويد الدورية للاتحاد الأوروبي عام 2009.