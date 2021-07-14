رئيس وزراء إثيوبيا يتوعد بمواجهة اعتداءات المتمردين

أديس أبابا (وكالات)

توعد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، أمس، بـ«صد هجمات الأعداء» بعد هجوم جديد للمتمردين في أقليم «تيجراي».

وقال أبيي في بيان على تويتر: «سندافع عن أنفسنا ونصد هذه الهجمات من أعدائنا الداخليين والخارجيين، بينما نعمل على تسريع الجهود الإنسانية».

وبعدما أكد أمس، أن المتمردين استأنفوا القتال متهماً إياهم بـ«التضحية بأولاد وشبان»، ذكر أبيي بأن الحكومة أعلنت أنها تمنح الناس مهلة خلال الموسم الزراعي وتسمح لعمليات المساعدات الإنسانية بالعمل من دون عراقيل. وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 400 ألف شخص تجاوزوا عتبة المجاعة، لكن المساعدة الإنسانية تواجه صعوبات في الوصول إلى المكان.