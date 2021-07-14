تعرف إلى قصة أكبر مشروع عربي لتجميع مشتقات بلازما الدم

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت مصر عن إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتصنيع أدوية مشتقات الدم من مركز الدكتور إيهاب سراج الدين، للتبرع بالبلازما ونقل الدم بالعجوزة، حيث تبرعت الدكتورة هالة زايد بالبلازما كأول متبرع لحث المواطنين على التبرع لتوفير أدوية مشتقات الدم.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، فإنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهي المشروع القومي للتبرع بالبلازما، حيث سيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي حوالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف - 200 ألف لتر.

وأكدت أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية توطين الصناعات الدوائية بمختلف أنواعها لتحقيق الأمن الصحي للمواطنين .

ويستهدف المشروع تأمين احتياجات الدولة من مشتقات البلازما، وبصفة خاصة (ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين)، كما أنّ محور تجميع البلازما يشمل تجهيز المراكز هندسيا، وإمداد المراكز بالأجهزة والمعدات، وإعداد غرف التجميد، إضافة إلى نظام الميكنة والتوظيف والتدريب على الجودة والاعتماد.



وفيما يخص الأجهزة والمعدات، فإنّها تنقسم إلى كراسى تبرع، وأجهزة فصل البلازما، و"فريزرات"، وأجهزة لحام، بالاضافة إلى إعداد المواصفات الفنية للأجهزة والمستهلكات وأجهزة التحاليل.









