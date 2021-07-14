قتلى وجرحى بأعمال عنف في العراق

لقي عنصران في الشرطة العراقية مصرعهما في هجوم مسلح شمال العاصمة بغداد.

وأوضح مصدر أمني عراقي أن رجلي شرطة قتلا في هجوم مسلح استهدفهما في أحد بساتين قضاء الطارمية شمال العاصمة.. فيما تعرضت نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي لهجوم مسلح في المنطقة ذاتها دون معرفة ما أسفر عنه من خسائر و أضرار.

وفي محافظة نينوى شمال العراق أعلن مصدر رسمي إصابة ثمانية من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة.

في غضون ذلك نجا قائمقام بعقوبة عبدالله الحيالي من محاولة اغتيال بعبوة لاصقة بسيارته قرب منزله بمركز محافظة ديالى.