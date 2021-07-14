الحريري يقدم تشكيلة مقترحة للحكومة الجديدة للرئيس عون

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الأربعاء، إنه قدم تشكيلة حكومية إلى الرئيس ميشال عون تضم 24 وزيرا وينتظر رده غداً الخميس، لإنهاء ما يقرب من تسعة أشهر من الجمود ووقف الانهيار الاقتصادي.

وتوجه الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون بعد عودته من مصر حيث التقى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري وتناولت اللقاءات آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامةفي لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين

وقال الحريري بعد اجتماع مع عون "بالنسبة لي هذه الحكومة قادرة على البدء بالنهوض، والبدء بالعمل على وقف الانهيار، وتمنيت جوابا من فخافة الرئيس غداً لكي نبني على الأمر مقتضاه".