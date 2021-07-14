أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء  تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى .8020وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل  1226  إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 504  آلاف و.960
كما لفتت إلى تسجيل  1128 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 486 ألفا و11.