14وفاة بكورونا في السعودية و1226 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى .8020وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1226 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 504 آلاف و.960

كما لفتت إلى تسجيل 1128 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 486 ألفا و11.