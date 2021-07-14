البابا فرنسيس يغادر المستشفى بعد جراحة

عاد البابا فرنسيس إلى الفاتيكان اليوم الأربعاء بعد 11 يوماً من الجراحة التي أجريت له في مستشفى بروما.

وفي وقت سابق رأى المصورون عند مستشفى جيميلي سيارتين يرافقهما أمن الفاتيكان تغادران من مدخل جانبي قبل قليل من الساعة 11.00 صباحاً (0900 بتوقيت جرينتش) بعد أن وضع موظفون كرسياً متحركاً في إحدى السيارتين.

وكان زجاج نوافذ إحدى السيارتين مطليا باللون الأسود.

وأٌجريت للبابا (84 عاماً) جراحة لاستئصال جزء من القولون يوم الرابع من يوليو. ويوم الأحد ظهر على الملأ لأول مرة منذ الجراحة، حيث وقف لمدة عشر دقائق وهو يتحدث من شرفة من جناحه بالمستشفى.