روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 786 حالة وفاة و23827 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأعلى منذ بداية الجائحة.

وكانت البلاد أعلنت أمس حصيلة قياسية أيضا للوفيات بلغت 780 حالة. وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى خمسة ملايين و857002 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 145278 .

وتعافى 21269 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى خمسة ملايين و 257483 حالة.



