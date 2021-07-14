السعودية.. انفجار عرضي لمخلفات ذخائر بإحدى ساحات الإزالة بالخرج

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، بوقوع انفجار عرضي عند الساعة (0510) من صباح اليوم الأربعاء، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.

وأضاف العميد المالكي، أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.