إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والنيجر

قرّرت الجزائر والنيجر الثلاثاء إعادة فتح حدودهما البرّية المغلقة منذ 16 شهراً بسبب جائحة كورونا وذلك بهدف تسهيل التجارة بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقالت الوكالة إنّ قرار إعادة فتح الحدود البرّية أعلنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النيجري محمد بازوم الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وكانت الجزائر أغلقت حدودها في 17 مارس 2020 بعد ثلاثة أسابيع من اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا فيها.

ونقلت الوكالة عن تبّون قوله إنّ البلدين اتّفقا على "فتح الحدود لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر واستيراد المواد النيجرية نحو الجزائر".

وأضاف أنّه اتّفق وبازوم على أن تكون هناك "سياسة واضحة" بالنسبة للنيجريين العاملين في الجزائر.

من جهته أعرب بازوم عن رغبته في إعادة فتح الحدود مع الجزائر "بشكل نهائي" لكي يتعزّز التبادل التجاري بين البلدين.