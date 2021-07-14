كوريا الجنوبية تسجل عدداً قياسياً جديداً لإصابات كورونا

سجلت كوريا الجنوبية رقماً قياسياً جديداً لعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا ، حيث أحصت 1615 حالة ، فضلاً عن تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن إجمالي الحالات المسجلة في البلاد ارتفع بذلك إلى 171911 ،

بينما بلغت حصيلة الوفيات 2048 حالة.

وأشارت الوكالة إلى تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة وتباطؤ عملية التطعيم في وقت تشهد فيه كوريا الجنوبية موجة رابعة من تفشي وباء

كورونا ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت يونهاب أن هذا هو اليوم الثامن على التوالي الذي تتخطى فيه الإصابات اليومية المسجلة عتبة الـ1000 حالة.