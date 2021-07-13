استهداف قاعدة أميركية شرق سوريا

دمشق (وكالات)

تعرضت قاعدة عسكرية أميركية في سوريا لهجوم بقذائف صاروخية أمس، وهو الاستهداف الثاني خلال يومين للقاعدة الموجودة في أكبر حقول النفط السورية بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصادر محلية أن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القاعدة، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية في دير الزور أن الدخان ناجم عن قذيفتين صاروخيتين.

وذكرت وكالة «فرات بوست» أن قذيفتين سقطتا في محيط القاعدة الأولى عند الساعة 12:15 والثانية عند الواحدة ظهر أمس. ولم ترد أي معلومات عن الجهة التي قامت باستهداف القاعدة.

وتكررت الاستهدافات للقواعد الأميركية مؤخرا، إذ تعرضت قاعدة «العمر» في 11 من الشهر الحالي لعدة قذائف صاروخية، وفي العاشر منه وقع انفجار في القاعدة الأميركية في حقل «كونيكو» أكبر حقول الغاز في سوريا.

والأسبوع الماضي استهدفت القاعدة الأميركية في حقل «العمر» ثلاث مرات، كانت إحداها بوساطة طائرات مسيّرة.