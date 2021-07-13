بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ أبريل

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء تسجيل 50 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يوماً من تأكيد الإصابة بكوفيد-19، في أعلى حصيلة يومية منذ أبريل مع استعداد الحكومة لرفع كل القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في إنجلترا الأسبوع القادم.

وذكرت البيانات الرسمية أنه تم رصد 36660 إصابة جديدة بالفيروس.