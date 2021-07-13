أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء تسجيل 50 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يوماً من تأكيد الإصابة بكوفيد-19، في أعلى حصيلة يومية منذ أبريل مع استعداد الحكومة لرفع كل القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في إنجلترا الأسبوع القادم.
وذكرت البيانات الرسمية أنه تم رصد 36660 إصابة جديدة بالفيروس.
بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ أبريل
أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء تسجيل 50 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يوماً من تأكيد الإصابة بكوفيد-19، في أعلى حصيلة يومية منذ أبريل مع استعداد الحكومة لرفع كل القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في إنجلترا الأسبوع القادم.
المصدر: وكالات