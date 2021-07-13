العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة حريق مستشفى الناصرية التعليمي إلى 92 قتيلاً وأكثر من 50 مصاباً.

وبحسب شهود عيان، هناك أكثر من 20 جثة لم يتم التعرف عليها بسبب تفحمها، فيما لايزال الأهالي يبحثون عن أبنائهم الذين فقدوا جراء الحريق الضخم الليلة الماضية.





