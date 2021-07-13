مصر.. إحالة 6 "إخوان" للمفتي تمهيداً للإعدام والمؤبد لـ37 آخرين

أحمد عاطف (القاهرة)

أحالت محكمة مصرية، الثلاثاء، أوراق 6 متهمين من جماعة الإخوان إلى المفتي تمهيداً لإعدامهم ومعاقبة 37 آخرين بالمؤبد في قضية "أحداث عنف دلجا" التي وقعت في أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة.

كما قضت محكمة جنايات المنيا (جنوب مصر)، بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم.

وكانت استمعت المحكمة سابقاً إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 48، بينهم 20 محبوسون على ذمة القضية متورطون في قتل شخص أمام كنيسة دلجا والتجمهر ومحاولة إحراق الكنيسة في 14 و15 أغسطس 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتتعلق التهم بالتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت كنسية، وقتل قبطي دون وجه حق.

واللافت أنه في 14 يونيو الماضي قررت محكمة النقض المصرية تأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق 12 من عناصر وقادة الإخوان، وتخفيف عقوبة 31 من المدانين من الإعدام إلى السجن المؤبد، بالإضافة لانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية فض اعتصام رابعة.