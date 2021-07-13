تدافع بمركز تجاري في جنوب أفريقيا يودي بحياة 10 أشخاص

قال ديفيد ماخورا رئيس وزراء إقليم خاوتينج في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على عشر جثث بعد تدافع في مركز تجاري في سويتو في ظل استمرار أعمال النهب والسلب التي تشهدها البلاد.

ولقي ما لا يقل عن 30 حتفهم في أعمال عنف أعقبت تسليم الرئيس السابق جاكوب زوما نفسه للسلطات في الأسبوع الماضي. وزادت الاحتجاجات بسبب الغضب الناتج عن انتشار الفقر وعدم المساواة والتداعيات الاقتصادية لقيود مكافحة كوفيد-19.



