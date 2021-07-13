العراق يكشف حصيلة جديدة لضحايا فاجعة جناح كورونا

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي صباح اليوم الثلاثاء أن حصيلة ضحايا الحريق الهائل في مستشفى الحسين في الناصرية ارتفعت إلى 63 قتيلا.

ونسب تلفزيون "العراقية" الرسمي إلى المتحدث باسم دائرة صحة محافظة ذي قار الدكتور عمار بشار قوله إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 63.

وذكرت مصادر طبية أن عدد المصابين بحالات الاختناق والجرحى وصل إلى 100، حالة عدد منهم حرجة.

ووصل وفد وزاري وأمني كبير في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى مدينة الناصرية لمتابعة تداعيات فاجعة مستشفى الناصرية.

وضم الوفد كلا من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ووزير العمل عادل الركابي، ووكيل وزير الصحة هاني موسى بدر، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، وفريق من جهاز المخابرات العراقي.



