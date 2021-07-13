الرئيس العراقي يدعو إلى محاسبة المقصرين في فاجعة مستشفى كورونا

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق في حادثة الحريق الذي أودى بحياة أكثر من 58 مريضا الليلة الماضية في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمى بمدينة الناصرية.

وكتب الرئيس العراقي، في تغريدة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".

وشدد على أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم، ولابد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".